Подросток с топором напал на людей в швейцарской коммуне Флумс

Вечером в воскресенье 17-летний подросток напал с топором на людей в маленькой швейцаркой коммуне Флумс, сообщает агентство Associated Press; пострадало несколько человек.

По сведениям полиции, юноша атаковал местных жителей, гулявших в сквере, после чего скрылся на украденной машине и попал в аварию. Затем злоумышленник объявился в магазине на заправке и совершил второе нападение. Там его задержали полицейские, которым пришлось применить оружие, в результате подросток был ранен, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Точное число и состояние пострадавших пока неизвестно. О мотивах нападавшего полиция не сообщает, однако отмечает, что он действовал один, а инцидент не имеет отношения к терроризму.