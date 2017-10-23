"Грузинская мечта" получила 55,73% голосов по стране на выборах в органы самоуправления

Правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ) получила 55,73% голосов избирателей на прошедших 21 октября выборах по пропорциональным партийным спискам депутатов сакребуло (орган местного самоуправления) четырех самоуправляемых городов и 59 муниципалитетов страны. Такие данные обнародовала в воскресенье вечером Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней со всех 3 тыс. 644 избирательных участков страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На втором месте находится бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (ЕНД), получившая 17,07% голосов, на третьем - "Европейская Грузия" (10,49%), на четвертом - "Альянс патриотов Грузии" (6,56%), на пятом - Лейбористская партия (3,27%).

В выборах по пропорциональным спискам в органы самоуправления по всей стране принимали участие 26 партий и политических групп. Для получения мест в сакребуло городов и муниципалитетов Грузии партия или избирательный блок должны получить не менее 4% голосов избирателей.

По данным ЦИК, в 54 из 59 муниципалитетов и в четырех из пяти самоуправляемых городов (в том числе и в Тбилиси) победу на выборах мэра одержали представители ГМ. Кандидат от партии ГМ Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, набрав 51,06% голосов избирателей.

В пяти из 59 муниципалитетов (Казбеги, Хашури, Озургети, Боржоми и Мартвили) и одном из пяти самоуправляемых городов (Кутаиси) ожидается проведение вторых туров выборов мэров. Вопрос назначения второго тура выборов мэров в пяти муниципалитетах и одном городе решится после обнародования окончательных итогов выборов (их объявят не позднее 1 ноября), сам второй тур должен пройти не позднее 15 ноября.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ГМ получила 53,01% голосов избирателей на выборах депутатов сакребуло Тбилиси. На втором месте ЕНД, получившая 17,66% голосов, на третьем - "Европейская Грузия" (9,19%), на четвертом - "Альянс патриотов Грузии" (5,67%). За депутатские мандаты в столице боролись представители 16 политических групп.