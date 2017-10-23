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La Stampa: в Венето и Ломбардии проголосовали за автономию от центральных властей Италии


Жители итальянских северных областей Венето и Ломбардия на референдумах высказались за автономию от центральных властей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации газеты La Stampa, в голосовании в Венето, которое закончилось в 23:00 (00:00 мск), участвовали 59,7% избирателей. Согласно предварительным данным, порядка 98% высказались за автономию, 2% против.

Позже стало известно о результатах аналогичного референдума в соседней Ломбардии, где, как сообщает агентство Reuters, подавляющее большинство (95%) жителей также выступили за автономию области от центрального правительства. Явка в регионе составила более 40%.

Референдумы в Венето и Ломбардии носят консультативный характер и не оказывают никакого прямого и немедленного эффекта на их статус. В случае поддержки автономии главы регионов получают народный мандат на начало переговоров с правительством, как предусмотрено конституцией Италии. Венето и Ломбардия вместе составляют треть итальянской экономики.

 



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