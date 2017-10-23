Развивать научный туризм: В Бюраканской обсерватории работают над увеличением туристического потока

В Армении имеется большой потенциал развития научного туризма. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, предпринимаются активные шаги по увеличению туристического потока.

«Состоялись встречи с представителями Госкомитета Армении по туризму. В центре обсуждений - активные шаги по увеличению туристического потока, с включением в программы научных институтив, археологических раскопок, музеев и пр. В Армении имеется большой потенциал развития научного туризма, есть богатое научное наследие. Именно с этих позиций надо хорошо представить нашу страну»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, в данном аспекте Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна принадлежит значительное место.

«Если рассматривать объекты научного туризма в различных странах, то опыт показывает, что туристы предпочитают посещать обсерватории. Есть страны, где именно обсерватории находятся в центре внимания туристов. То же самое мы можем организовать и у нас»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

По его словам, в Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна уже начали активно работать с туристическими организациями, пытаются разработать совместные турпакеты. Организованы посещения туроператоров в Бюраканскую обсерваторию имени В.Амбарцумяна, чтобы те смогли представить себе ее возможности. Как сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян, представители турагентств, в свою очередь, дают советы по созданию соответствующих условий, обеспечению инфраструктур.

И сегодня Бюраканскую обсерваторию имени В.Амбарцумяна посещают туристы, однако это происходит самотеком.

«Все это неорганизованно, происходит самотеком. Уверен, что, в случае соответствующей организованности, туристический поток возрастет в несколько раз. Это будет способствовать росту интереса к научному наследию и научному потенциалу Армении, росту ее узнаваемости»,- сказал директор Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна Арег Микаэлян.

В год Бюраканскую обсерваторию имени В.Амбарцумяна посещают около 10.000 визитеров, в основном, из учебных заведений Армении. Число туристов среди них незначительно: в основном, это туристы из США, РФ, Ирана, Грузии, Украины. Сейчас ведется работа в направлении включени я Бюраканской обсерватории имени В.Амбарцумяна в турпакеты.