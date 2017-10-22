Мэром Тбилиси стал бывший футболист Каха Каладзе

После обработки 100% бюллетеней с 737 избирательных участков, на выборах мэра Тбилиси побеждает кандидат «Грузинской мечты» Каха Каладзе, который набирает 51,06% голосов. За Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек. Всего в столице зарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% — около 410 тысяч человек. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на «Грузия Онлайн».



На втором месте независимый кандидат Александр Элисашвили, который набирает 17,46%.



Кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили набрал 16,53% голосов.



Кандидат от блока «Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия» Елена Хоштария – 7,13%.



Кандидат от блока «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили набирает 3,02%. За кандидата от блока «Единство, Новая Грузия» Георгия Вашадзе проголосовали 1,95%.



21 октября в Грузии прошли выборы 64-х мэров городов и районов, а также депутатов в 64 сакребуло — муниципальные законодательные органы. Мэры и депутаты избираются путем прямого всеобщего голосования сроком на четыре года.