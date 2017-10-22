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В  одной  из квартир на  9 этаже  дома 4а в Давидашене-2 вспыхнул пожар


22 октября в 15:51 часов в МЧС РА поступило сообщение, что в одной  из квартир на  9 этаже  дома 4а в Давидашене-2 вспыхнул пожар. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на место выехали 2 боевых  расчета, пожарная лестница, оперативная и группа  быстрого реагирования.

МЧС предоставит дополнительную информацию.



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