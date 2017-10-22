22 октября в 15:51 часов в МЧС РА поступило сообщение, что в одной из квартир на 9 этаже дома 4а в Давидашене-2 вспыхнул пожар.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета, пожарная лестница, оперативная и группа быстрого реагирования.

МЧС предоставит дополнительную информацию.