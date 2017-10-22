Член комитета СФ РФ в НС РА обсудит вопросы расширения диалога между армянскими и российскими парламентариями

По приглашению организации «Диалог» 22-24 октября 2017 г. Армению посетит член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ, доктор юридических наук, арменовед Рафаил Зинуров.

Как сообщили Арменпресс из «Диалог», в ходе визита член Совета Федерации Рафаил Зинуров и председатель организации «Диалог» Юрий Навоян встретятся с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном.

В парламенте Армении будут обсуждены вопросы дальнейшего расширения диалога между армянскими и российскими парламентариями, программы научно-аналитического сотрудничества по линии общественной дипломатии.

Председатель организации «Диалог» и российский сенатор проведут также ряд встреч в партнерских учебных и академических заведениях Армении.

Башкирский политик и российский сенатор является автором трехтомника “Армения - путь тысячелетий…”, где в стихотворной форме изложил историю армянского народа с древнейших времен до наших дней.