В  Армении ожидается погода без осадков

На территории Армении 22-27 октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване 22-27 октября также ожидается погода без осадков.