Время в Ереване: 11:07:36,   22 Октябрь

В  Армении ожидается погода без осадков


На территории Армении 22-27 октября  ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не изменится.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване 22-27 октября  также ожидается погода без осадков.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации