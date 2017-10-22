Власти Испании заявили, что не собираются арестовывать главу Каталонии

Власти Испании не намерены арестовывать главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом заявил в воскресенье в интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си глава МИД Испании Альфонсо Дастис Кеседо, отвечая на соответствующий вопрос ведущего о конкретных действиях Мадрида по отношению к главе Каталонии.

"Мы не собираемся никого арестовывать, и, между прочим, мы не собираемся приостанавливать самоуправление автономии. На самом деле это они [власти Каталонии] являются теми, кто игнорирует нормы и правила управления каталонской автономией", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, проинформировал руководитель внешнеполитического ведомства.

"Что нам приходится делать, и делать поневоле - это восстанавливать в действии законный порядок, восстанавливать конституцию, но также и каталонские законы", - добавил он.

По словам Кеседо, все действия Мадрида в Каталонии осуществляются "в полном соответствии с конституцией" Испании.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает референдум нелегитимным.

Фото – El Pais