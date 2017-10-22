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Мониторинг выборов ОМС в 69 общинах Армении  5 ноября будут осуществлять 1 017 наблюдателей из 11 О/О


ЦИК РА извещает, что заявки для изменений в списках уже аккредитованных  или еще не аккредитованных лиц с целью проведения мониторинга выборов ОМС можно представлять в ЦИК до 21 октября. За указанное  время получили аккредитацию   1 017 наблюдателей из 11 о/о.  

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК, 21 октября 2017г. истек также срок  подачи заявлений для  аккредитации представителей  СМИ.

В день выборов ход голосования  будут освещать 275 журналистов из 24 СМИ, аккредитованных в ЦИК.



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