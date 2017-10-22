Мониторинг выборов ОМС в 69 общинах Армении  5 ноября будут осуществлять 1 017 наблюдателей из 11 О/О

ЦИК РА извещает, что заявки для изменений в списках уже аккредитованных или еще не аккредитованных лиц с целью проведения мониторинга выборов ОМС можно представлять в ЦИК до 21 октября. За указанное время получили аккредитацию 1 017 наблюдателей из 11 о/о.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК, 21 октября 2017г. истек также срок подачи заявлений для аккредитации представителей СМИ.

В день выборов ход голосования будут освещать 275 журналистов из 24 СМИ, аккредитованных в ЦИК.