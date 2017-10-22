Водитель машины, упавшей в ущелье на дороге Горис-Капан, в тяжелом состоянии
12:46, 22 Октябрь, 2017
22 октября в 07:09 часов в МЧС РА поступило сообщение, что на дороге Горис-Капан ДТП: автомобиль съехал с проезжей части и упал в ущелье, есть пострадавший, нужна помощь.
На место выехал боевой расчет.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что автомобиль ВАЗ-2106 с г/н 52 SL 095 (водитель А. А., 1959 г/р) съехал с проезжей части и упал в ущелье примерно на 60 м.
Спасатели поднесли А. А. к машине скорой помощи. Медики нашли его состояние тяжелым.
Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.