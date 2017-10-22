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Водитель машины, упавшей в ущелье на дороге Горис-Капан, в тяжелом состоянии


22 октября в 07:09 часов в МЧС РА поступило сообщение, что на дороге Горис-Капан ДТП: автомобиль съехал с проезжей  части и упал в  ущелье, есть пострадавший, нужна помощь.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что автомобиль ВАЗ-2106 с г/н 52 SL 095  (водитель А. А., 1959 г/р) съехал с проезжей  части и упал в  ущелье примерно на 60 м.

Спасатели поднесли А. А. к машине  скорой  помощи. Медики нашли его состояние  тяжелым.

Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.



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