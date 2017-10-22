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В Венето и Ломбардии началось голосование на референдумах об автономии


Голосование на референдумах по вопросу о получении автономии началось в двух северных итальянских областях - Ломбардии и Венето. Как передает в воскресенье 

Rai Radio 1, выразить свое мнение приглашены около 12 млн человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, жителям двух наиболее развитых с экономической точки зрения областей Италии предлагается высказаться по вопросу, хотят ли они, чтобы региональным властям перешла часть полномочий, что подразумевает сохранение в областной казне больше налоговых сборов. Референдумы носят консультативный характер, их результат не будет иметь прямых последствий, поскольку итальянская конституция предусматривает, что определение степени региональных полномочий возможно только в процессе переговоров с государством.

Если устремления к автономии будут поддержаны, главы региональных администраций - губернаторы - фактически получат народный мандат на начало этого процесса. Хотя правительство Италии и признает законность голосования, оно считает его "бесполезным политическим шагом", поскольку конституция позволяет начать переговоры об автономии и без проведения референдума.

Голосование продлится до 23:00 (00:00 мск). Кворум предусмотрен только в Венето. В Ломбардии впервые в Италии применяется система электронного голосования.



Фото - adnkronos.com



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