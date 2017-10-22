 Пожарные потушили все  очаги возгорания  на  травяных участках

20-22 октября в МЧС РА поступали сигналы о пожарах в разных областях республики.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на 86 км трассы Ереван-Гюмри сгорело около 5 га, в районе перекрестка Ереван-Ерасх – 5 га тепличного хозяйства, в селе Веди Ханд (Сюник) – 400 кв/м, в Раздане - 2 га, в Гюмри, на ул. Чаренца – 100 кв/м, в Ванадзоре – 2 га.

Все очаги были купированы и потушены.