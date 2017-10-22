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 Пожарные потушили все  очаги возгорания  на  травяных участках


20-22 октября в  МЧС РА  поступали сигналы  о пожарах в  разных областях республики.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на 86 км трассы Ереван-Гюмри сгорело около 5 га, в  районе  перекрестка Ереван-Ерасх – 5 га тепличного хозяйства, в селе Веди Ханд (Сюник) – 400 кв/м, в Раздане  - 2 га, в Гюмри, на ул. Чаренца – 100 кв/м, в Ванадзоре – 2 га.

Все  очаги были купированы  и потушены.

 



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