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Ракетным и артиллерийским войскам Армении – 25 лет


21 октября в одном из учебных подразделений  ВС РА  торжественно отмечен 25-летия  со формирования ракетных и артиллерийских войск Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, по случаю юбилея указками министра обороны и начальника Генштаба ВС группа ракетчиков награждена ведомственными медалями, грамотами и ценными подарками.

В своем выступлении министр обороны РА  Виген Саркисян высоко оценил значениеартиллерии в обеспечении боеспособности армии, особо отметив  ее роль во время апрельских военных действий.

Участники торжественного мероприятия ознакомились с соответствующей продукцией  отечественных военно-промышленных предприятий, а также присутствовали на показательных выступлениях артиллеристов.



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