Ракетным и артиллерийским войскам Армении – 25 лет

21 октября в одном из учебных подразделений ВС РА торжественно отмечен 25-летия со формирования ракетных и артиллерийских войск Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, по случаю юбилея указками министра обороны и начальника Генштаба ВС группа ракетчиков награждена ведомственными медалями, грамотами и ценными подарками.

В своем выступлении министр обороны РА Виген Саркисян высоко оценил значениеартиллерии в обеспечении боеспособности армии, особо отметив ее роль во время апрельских военных действий.

Участники торжественного мероприятия ознакомились с соответствующей продукцией отечественных военно-промышленных предприятий, а также присутствовали на показательных выступлениях артиллеристов.