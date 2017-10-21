Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

Руслан Корян участвовал в очередной игре «СКА Хабаровск»


Член сборной  Армении по футболу Руслан Корян участвовал в  очередной  игре «СКА Хабаровск».

Как  передает Арменпресс, в рамках 14 тура первенства России «СКА Хабаровск» принимал у  себя команду «Уфа». Матч завершился со счетом 2:2.

Игрок сборной  Армении по футболуРуслан Корян не был заявлен в  стартовый состав, но вышел на поле на 87 минуте.

По итогам этого тура «СКА Хабаровск» на 15 месте.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации