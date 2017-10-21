Член сборной Армении по футболу Руслан Корян участвовал в очередной игре «СКА Хабаровск».

Как передает Арменпресс, в рамках 14 тура первенства России «СКА Хабаровск» принимал у себя команду «Уфа». Матч завершился со счетом 2:2.

Игрок сборной Армении по футболуРуслан Корян не был заявлен в стартовый состав, но вышел на поле на 87 минуте.

По итогам этого тура «СКА Хабаровск» на 15 месте.