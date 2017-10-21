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Самвел Гаспарян – вице-чемпион первенства Европы М23


Член сборной  Армении по тяжелой  атлетике СамвелГаспарян стал вице-победителем первенства Европы в возрастной  категории М23.

Как  передает Арменпресс, в Албании продолжается молодежное первенство Европы.  СамвелГаспарян (105 кг)  в рывке взял вес 167 кг и завоевала малую бронзовую медаль.   В  толчке он одолел  вес 207 кг и завоевал малое золото.  В двоеборье с  результатом 374 кг он стал  вице-чемпионом  первенства Европы в возрастной  категории М23.

Чемпионом  в  этой весовой  категории стал грузин  ДатоХецуриани, набравший  в двоеборье 377 кг.



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