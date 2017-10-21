Самвел Гаспарян – вице-чемпион первенства Европы М23

Член сборной Армении по тяжелой атлетике СамвелГаспарян стал вице-победителем первенства Европы в возрастной категории М23.

Как передает Арменпресс, в Албании продолжается молодежное первенство Европы. СамвелГаспарян (105 кг) в рывке взял вес 167 кг и завоевала малую бронзовую медаль. В толчке он одолел вес 207 кг и завоевал малое золото. В двоеборье с результатом 374 кг он стал вице-чемпионом первенства Европы в возрастной категории М23.

Чемпионом в этой весовой категории стал грузин ДатоХецуриани, набравший в двоеборье 377 кг.