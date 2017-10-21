Bild: напавший на прохожих в Мюнхене мужчина задержан

Неизвестный мужчина, который ранил ножом пять человек в Мюнхене, задержан. Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своем сайте в субботу газета Bild. Официальной информации пока нет.

О мотивах преступника ничего не известно, какой-либо связи с исламизмом пока не выявлено.

Жизни пострадавших ничего не угрожает.