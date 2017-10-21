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Хакеры Anonymus обрушили сайт Конституционного суда Испании


Сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus, работа сайта парализована. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в субботу департамент национальной безопасности Испании.

Согласно заявлению департамента в Twitter, хакеры "Anonymus заявили о массивной кампании кибератак под названием "OpCatalunya" и "FreeCatalunya".

Не исключается, что атаки хакеров связаны с назначенным на утро субботы экстренным совещанием совета министров Испании, где будет рассмотрена возможность применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. 



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