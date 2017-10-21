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Сирийская армия заявила об атаке своих позиций Израилем


Израиль нанес удар по одному из объектов армии САР в провинции Кунейтра. Как передает Арменпресс со ссылкой на Риа-новости, об этом сообщается в заявлении командования сирийской армии.

"Враждебный Израиль атаковал одну из позиции нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Израиль нанес удар после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах.




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