Сирийская армия заявила об атаке своих позиций Израилем

Израиль нанес удар по одному из объектов армии САР в провинции Кунейтра. Как передает Арменпресс со ссылкой на Риа-новости, об этом сообщается в заявлении командования сирийской армии.



"Враждебный Израиль атаковал одну из позиции нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Израиль нанес удар после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах.



