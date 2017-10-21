Российский эксперт считает военное решение карабахской проблемы невозможным

После апрельской войны стало совершенно очевидно, что военное решение карабахской проблемы невозможно.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал в беседе с журналистами эксперт Центра исследований Центральной Азии и Кавказа РАН Андрей Арешев.

«Это должно быть очевидным для всех, кто утверждает, что такой путь еще возможен. И сопредседатели не раз утверждали, что силовой путь неприемлем. Эксперты, в том числе и российские, отмечают, что в отличие от других конфликтов в постсоветском пространстве, это тот случай, когда Россия, США и Европа – в лице Франции, действуют весьма координированно», сказал Арешев.

По его словам, Армения не раз заявляла, что готова пройти свою часть пути, однако любого консенсусного решения можно достичь исключительно при наличии доброй воли у всех сторон.

Андрей Арешев подчеркнул, что ни одно военное действие на границе не должно оставаться безответным.