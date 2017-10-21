В результате ДТП на автодороге Ереван-Ерасх погиб водитель

21 октября на автодороге Ереван-Ерасх, близ села Азатаван, произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 21 км отрезка Ереван-Ерасхавтодороги М-2 автомобиль Opel с г/н 35 FR 729 (водитель К.Г., 1978 г/р) выехал с проезжей части и скатился в овраг.

Слева от машины спасатели нашли тело водителя. Два пассажира отказались от медпомощи и покинули место происшествия.

Спасатели обесточили машину и завинтили газовый баллон.