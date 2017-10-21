Правительство Испании на экстренном заседании определит ограничительные меры в отношении Каталонии

Совет министров Испании соберется на экстренное заседание и определит конкретные меры для урегулирования каталонского кризиса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Правительство должно наконец утвердить, в каком именно виде оно хочет применить 155-ю статью Конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономного сообщества. После этого применение статьи следует одобрить сенату.

Cтатья 155 ни разу не применялась с момента принятия конституции в 1978 году.