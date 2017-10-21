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В ЕС назвали невозможным пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана


Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид заявила, что альтернатив соглашению по ядерной программе Ирана нет «и абсолютно точно невозможно пересмотреть его». Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В ходе выступления на Московской конференции по нераспространению она отметила, что «совершенно очевидно, что сделка работает».

«Интерес Евросоюза заключается в том, чтобы защищать это соглашение, и мы будем продолжать это делать», — отметила Шмид.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие.

 



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