Время в Ереване: 11:07:36,   23 Октябрь

Предстоящие новости: 23.10.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня,23-го октября, состоится открытие 2-й международной научной  школы «Управление новаций». III международная научная  школа состоится в Цахкадзоре 23-26 октября.

Сегодня, 23-го октября, состоится пресс-конференция, посвященная программе стипендий, предлагаемая Фондом науки и технологий Армении. Присутствуют  глава FAST Армен Оруджян и министр НО РА Левон  Мкртчян.

Сегодня, 23-го октября, состоится пресс-конференция первого замминистра экологии РА  Эрика  Григоряна, зам.постпреда международной  программы  развития  ООН  Дмитрия  Марьясина и директора ЗАО «Еркахлуйс» Вардана  .Тема: презентация  темы «Неделя  зеленого освещения  Еревана»

Сегодня, 23-го октября, состоится пресс-конференция адвоката Норайра Норикяна и ст. преподавателя Армяно-Российского (Славянского) университета Сурена Эйрамджяна.Тема: проект закона  «О воинской  службе и статусе  военнослужащего» - положительные  и отрицательные стороны.

В Молодежном  фонде Армении состоится 4-я международная конференция «Мониторинг и загрязнители окружающей среды».

В Матенадаране состоится церемония  гашения марки «»300-летие ордена  Мхитаристов на острове  Святого Лазаря».

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации