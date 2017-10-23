Предстоящие новости: 23.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня,23-го октября, состоится открытие 2-й международной научной школы «Управление новаций». III международная научная школа состоится в Цахкадзоре 23-26 октября.

Сегодня, 23-го октября, состоится пресс-конференция, посвященная программе стипендий, предлагаемая Фондом науки и технологий Армении. Присутствуют глава FAST Армен Оруджян и министр НО РА Левон Мкртчян.

Сегодня, 23-го октября, состоится пресс-конференция первого замминистра экологии РА Эрика Григоряна, зам.постпреда международной программы развития ООН Дмитрия Марьясина и директора ЗАО «Еркахлуйс» Вардана .Тема: презентация темы «Неделя зеленого освещения Еревана»

Сегодня, 23-го октября, состоится пресс-конференция адвоката Норайра Норикяна и ст. преподавателя Армяно-Российского (Славянского) университета Сурена Эйрамджяна.Тема: проект закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» - положительные и отрицательные стороны.

В Молодежном фонде Армении состоится 4-я международная конференция «Мониторинг и загрязнители окружающей среды».

В Матенадаране состоится церемония гашения марки «»300-летие ордена Мхитаристов на острове Святого Лазаря».

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