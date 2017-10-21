В Кении вертолет с журналистами упал в озеро

Вертолет упал в озеро Накуру в центральной части Кении вскоре после взлета, сообщает местная газета Daily Nation.



На борту вертолета могли находиться четыре человека, однако данные пока не подтвердились, пишет издание, сообщая, что в настоящий момент проводится спасательная операция.

По данным источников издания, вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.

Газета сообщает, что вертолет позже должен был доставить журналистов на мероприятие.



