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В Кении вертолет с журналистами упал в озеро


Вертолет упал в озеро Накуру в центральной части Кении вскоре после взлета, сообщает местная газета Daily Nation.

На борту вертолета могли находиться четыре человека, однако данные пока не подтвердились, пишет издание, сообщая, что в настоящий момент проводится спасательная операция.

По данным источников издания, вертолет незадолго до крушения покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией летел на низкой высоте.

Газета сообщает, что вертолет позже должен был доставить журналистов на мероприятие.




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