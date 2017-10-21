В Армении впервые отметят Международный день школьных библиотек.

Как передает Арменпресс, по инициативе ЮНЕСКО, с 1999г. в 4-й понедельник октября отмечается InternationalSchoolLibraryDay.

Праздник быстро завоевал популярность. По инициативе издательства «Эдит принт», 23 октяряInternationalSchoolLibraryDay впервые будет отмечаться и в Армении.

23 октября в 12:00 часов издательство подарит библиотеке ереванской шк.№67 им.Чаренца книги, которые обогатят школьную библиотеку.

Издательство планирует сделать мероприятие ежегодным и каждый год дарить какой-нибудь школе книги – в том числе и областным школам.