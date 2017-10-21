Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

В Армении впервые отметят Международный день школьных библиотек


В Армении впервые  отметят Международный  день школьных библиотек.

Как  передает Арменпресс, по инициативе  ЮНЕСКО, с 1999г. в 4-й понедельник октября отмечается InternationalSchoolLibraryDay.

Праздник  быстро завоевал популярность. По инициативе  издательства «Эдит принт», 23 октяряInternationalSchoolLibraryDay впервые  будет отмечаться и в Армении.

23 октября в 12:00 часов издательство подарит библиотеке ереванской  шк.№67 им.Чаренца книги, которые  обогатят школьную библиотеку.

Издательство планирует сделать мероприятие ежегодным и каждый  год дарить какой-нибудь школе книги – в том числе  и областным школам.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации