Автомобиль с флагом Армении вызвал в Баку переполох

В азербайджанских СМИ опубликовано фото автомобиля марки Mercedes с армянским флагом на задней части.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Хозяин машины, вызвавшей невероятный переполох в Баку, утверждает, что не знал, что флаг на автомобиле был армянским.

Начальник пропаганды управления дорожной полиции города БакуВагиф Асадов сообщил, что соответствующие государственные органы расследуют этот вопрос.