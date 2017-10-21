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Автомобиль с флагом Армении вызвал в Баку переполох


В азербайджанских СМИ опубликовано фото автомобиля марки Mercedes с армянским флагом на задней  части.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Хозяин машины, вызвавшей невероятный  переполох в Баку, утверждает, что не знал, что флаг на автомобиле был армянским.

Начальник пропаганды  управления дорожной полиции города БакуВагиф Асадов сообщил, что  соответствующие государственные органы расследуют этот вопрос.



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