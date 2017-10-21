Тегеран после заявлений Трампа готовится к любому развитию ситуации

Тегеран готовится к любому развитию ситуации после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ядерной сделки с Ираном. Как передает Арменпресс со ссылкой на Риа-новости, об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.



"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Международное сообщество едино в том, что необходимо поддерживать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе — ред.) и сохранить его. К сожалению, то, что делает новая администрация США, и то, что происходит со всей ситуацией вокруг конгресса, не вселяет оптимизма и не даёт большой надежды. Именно поэтому мы должны быть готовыми к любому сценарию", — сказал Аракчи журналистам.



Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП).

