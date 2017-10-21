В Египте в бою с террористами погибли 58 полицейских

В бою с террористами в районе эль-Вахат погибли 58 сотрудников МВД Египта, в том числе офицеры и рядовые.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство внутренних дел Египта.

Погибшие служили в управлениях нацбезопасности и центральной безопасности, а также в спецназе. В числе погибших — элита спецназа, офицеры, имевшие огромный опыт борьбы с террористическими группировками.

Полицейские попали под обстрел, когда проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира. Эта группа причастна к совершению нескольких терактов и считается одной из наиболее опасных в Египте. Когда силовики прибыли на место, боевики открыли по ним огонь, в том числе из тяжелого оружия.

Генеральный прокурор Египта поручил прокуратуре госбезопасности немедленно провести расследование.

Ранее сообщалось, что спецоперация завершилась, полиция и военные зачищают район столкновения в радиусе сорока километров.