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ТяжелоатлеткаТатев Акопян стала вице-чемпионом молодежного первенства Европы


Член сборной  Армении по тяжелой  атлетике Татев Акопян стала вице-чемпионом молодежного первенства Европы.

Как  передает Арменпресс, в Албании продолжается молодежное первенство Европы. В  весовой  категории 95 кг в рывке взяла вес 105 кг и завоевала малое  серебро, в  точке взяла вес 125 кг и также удостоилась малой серебряной  медали. С результатом 228 кг она стала вице-чемпионом.



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