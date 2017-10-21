ТяжелоатлеткаТатев Акопян стала вице-чемпионом молодежного первенства Европы

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Татев Акопян стала вице-чемпионом молодежного первенства Европы.

Как передает Арменпресс, в Албании продолжается молодежное первенство Европы. В весовой категории 95 кг в рывке взяла вес 105 кг и завоевала малое серебро, в точке взяла вес 125 кг и также удостоилась малой серебряной медали. С результатом 228 кг она стала вице-чемпионом.