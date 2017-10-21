Экипажи истребителей МиГ-29 российской военной базы ЮВО в Армении выполнили зачетные упражнения на высоте около 5000 метров

Более 1,5 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, сдали итоговую проверку за летний период обучения. Экзамены проводились на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы Южного военного округа, летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили более 50 вылетов в ходе сдачи зачетных упражнений в одиночном и парном пилотировании на высотах от 100 до 5 тыс. метров в ночное время суток.

Проверка комплексной комиссией управления ЮВО проводилась исключительно в ночное время суток. Подразделения сдали более 100 различных нормативов по боевой готовности, специальной и тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

К итоговой проверке привлекались мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные, разведывательные, медицинские, инженерные и подразделения связи.