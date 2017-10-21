Европейские индексы - 20-10-17

МОСКВА, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.01% и составил 12991.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.08% и составил 5372.38 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7523.23 пункта, российский MICEX снизился на 0.04% и составил 2071.83 пункта, а RTSI снизился на 0.41% и составил 1134.45 пункта.