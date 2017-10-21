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В Армении проводится общегосударственный субботник


В рамках общегосударственной  программы  «Чистая Армения» 26 октября проводится общегосударственный  субботник. На сайтах областных и общинных администраций  уже публикуются сведения  о ходе субботника.

Как  передает Арменпресс, на сайте  Министерства  территориального управления  и развития с 21 октября публикуется соответствующая информация.

В  МТУиР  с 9:00-18:00 часов  действует горячая линия: 010-511-328.

Желающие  принять участие  в мероприятии могут позвонить по следующим номерам:

  Ереван - 011-51-41- 76

Ширакская область - 0312-3-26-10

Тавушская область - 093-11-07-49

Лорийская область- 0322-4-35-33

Арагацотнская область- 0232-3-37-74

Котайкская область- 0223-2-73-01

Гегаркуникская область - 093-63-62-47

Араратская область - 0235-2-34-65

Армавирская область - 0237-2-10-03

Вайоцдзорская область - 0281-2-30-61

Сюникская область - 0285-4-42-77



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