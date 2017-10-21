В Армении проводится общегосударственный субботник

В рамках общегосударственной программы «Чистая Армения» 26 октября проводится общегосударственный субботник. На сайтах областных и общинных администраций уже публикуются сведения о ходе субботника.

Как передает Арменпресс, на сайте Министерства территориального управления и развития с 21 октября публикуется соответствующая информация.

В МТУиР с 9:00-18:00 часов действует горячая линия: 010-511-328.

Желающие принять участие в мероприятии могут позвонить по следующим номерам:

Ереван - 011-51-41- 76

Ширакская область - 0312-3-26-10

Тавушская область - 093-11-07-49

Лорийская область- 0322-4-35-33

Арагацотнская область- 0232-3-37-74

Котайкская область- 0223-2-73-01

Гегаркуникская область - 093-63-62-47

Араратская область - 0235-2-34-65

Армавирская область - 0237-2-10-03

Вайоцдзорская область - 0281-2-30-61

Сюникская область - 0285-4-42-77