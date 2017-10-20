Подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове арестовали на 60 суток

Киевский райсуд Харькова избрал Елене Зайцевой, подозреваемой в ДТП с пятью погибшими в центре Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 16 декабря, без возможности внесения залога.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, такое решение в пятницу вечером огласила судья Светлана Муратова, вернувшись из совещательной комнаты. "Определение подлежит немедленному исполнению", - добавила судья.

При этом Муратова отметила, что на данное решение суда может быть подана апелляция. Адвокат подозреваемой Юлия Козырь воздержалась от комментариев касательно вынесенного решения.

Сама находившаяся в зале заседаний Зайцева, выслушав решение, не сдержала слез, закрыла глаза и на вопросы журналистов не отвечала.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Пострадавшие, среди которых - беременная женщина, были доставлены в больницы.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

По данным экспертизы, в крови Зайцевой обнаружены следы опиатов.