ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в столице Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил местный телеканал 1TV.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула, 30 человек погибли, 20 получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.