МИД Северной Кореи заявил, что КНДР практически достигла равновесия с США в ядерном потенциале

Ядерный потенциал КНДР практически сравнялся с американским. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявила глава департамента Северной Америки МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

"Наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, чтобы они не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР", — отметила Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

По ее словам, обладание ядерным оружием для Пхеньяна вопрос "жизни и смерти".

"Текущая ситуация укрепляет нас в нашем понимании, что мы нуждаемся в ядерном оружии для того, чтобы отразить возможное нападение", — добавила дипломат.

Цой Сон Хи отметила, что КНДР живет в условиях постоянной угрозы со стороны США.

"Действие вызывает противодействие. Наш лидер разъяснил нашу позицию, согласно которой мы усмирим США и ответим на огонь огнем", — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Пхеньян не собирается вести переговоров по своему вооружению и США придется "уживаться с ядерным статусом КНДР". Также Северная Корея не будет передавать ядерное оружие третьим странам.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.