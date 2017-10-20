Президент Армении принял министра иностранных дел Польши

Президент Армении Серж Саргсян 20 октября принял министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поприветствовал гостя и отметил, что рад принять главу МИД Польши в юбилейный для двух народов и стран год, когда отмечается 650-летие со дня образования армянской общины в Польше и 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей.

Серж Саргсян выразил благодарность дружественному польскому народу и властям Польши за заботливое отношение к части армянского народа и культурному наследию Армении. Президент Республики Армения высоко оценил теплое послание президента Польши Анджея Дуды в связи с 650-летию формирования армянской общины и принятую вчера в Сенате Польши резолюцию в этой связи. Серж Саргсян подчеркнул, что Армения придает большое значение углублению отношений с Польшей как в двустороннем формате, так и в рамках сотрудничества с ЕС.

Министр иностранных дел Польши поблагодарил президента Сержа Саргсяна за прием и с теплотой вспомнил состоявшуюся 19 сентября встречу президентов Армении и Польши в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и эффективное обсуждение.

Витольд Ващиковский представил президенту Армении цель своего визита и итоги своей встречи с армянским коллегой. Собеседники также коснулись сотрудничества между Арменией и ЕС, предстоящего саммита в Брюсселе и ожиданий Армении от саммита.

Президент отметил, что Армения придает важное значение углублению отношений с ЕС, подчеркнув, что в результате сотрудничества с ЕС в Армении произошли реформы, и отношения Армения-ЕС достигли значительного прогресса. Серж Саргсян подчеркнул важность роли Польши в укреплении отношений Армения-ЕС в рамках Восточного партнерства.

В ходе встречи собеседники также затронули переговорный процесс по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.