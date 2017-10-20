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Тяжелоатлет Каруш Гукасян стал чемпионом Европы до 23 лет


На проходящем в албанском городе Дуррес чемпионате Европы по тяжелой атлетике до 23 лет Каруш Гукасян завоевал звание чемпиона в весовой категории 94 кг.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, армянский тяжелоатлет в двоеборье зафиксировал результат 359 кг. Гукасян был непревзойден в обоих упражнениях. В рывке он поднял 162 кг, а в толчке – 197 кг.



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