Тяжелоатлет Каруш Гукасян стал чемпионом Европы до 23 лет

На проходящем в албанском городе Дуррес чемпионате Европы по тяжелой атлетике до 23 лет Каруш Гукасян завоевал звание чемпиона в весовой категории 94 кг.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, армянский тяжелоатлет в двоеборье зафиксировал результат 359 кг. Гукасян был непревзойден в обоих упражнениях. В рывке он поднял 162 кг, а в толчке – 197 кг.