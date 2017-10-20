Министра иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Польши

Министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 20 октября встретился с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, сначала состоялась беседа министров тет-а-тет, после чего прошли переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр отметил, что в этом году отмечается два события, которые имеют большое значение для армяно-польских отношений: 25-летие установления дипломатических отношений и 650-летие образования армянской общины в Польше.

В этом контексте собеседники подчеркнули важную роль армян в армяно-польских отношениях, отметив, что Армянская община Польши - это прочный мост между двумя дружественными государствами.

Налбандян также подчеркнул, что в эти дни делегация во главе со спикером Национального собрания Армении Ара Баблояном находится с официальным визитом в Польше, где провела плодотворные встречи с президентом Польши и маршалом Сената. В присутствии делегации Национального собрания Армении Сенат Польши принял резолюцию о 650-й годовщине формирования армянской общины, в которой подчеркивается роль армян в истории Польши и выражается благодарность за их творческий вклад в польскую культуру.

Министры с удовлетворением отметили, что с момента установления дипломатических отношений обе страны посредством взаимных визитов на высоком уровне, эффективного политического диалога и широкой правовой базы сумели создать прочную основу для развития всесторонних и содержательных армяно-польских отношений как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Коснувшись двусторонних экономических отношений, Налбандян особо подчеркнул важность работы межправительственной комиссии, следующая встреча которой намечена на декабрь этого года.

На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества в децентрализованной, научной, образовательной и культурной сферах.

Стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов.

Эдвард Налбандян проинформировал министра иностранных дел Польши о совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на продвижение урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права - неприменения силы и угрозы силы, равноправия и самоопределения народов и территориальной целостности. Министры иностранных дел едины во мнении, что нет альтернативы исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта основанного на принципах международного права.

После встречи главы МИД Армении и Польши выступили с заявлениями для прессы.