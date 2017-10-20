Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-17

ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 октября, курс доллара США вырос на 0.20 драмa и составил 481.93 драм. Курс евро вырос на 0.19 драмa и составил 569.16 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.37 драм. Курс британского фунта вырос на 0.11 драмa и составил 633.83 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 104.30 драмa и составила 19932.01 драм. Цена серебра выросла на 1.27 драмa и составила 263.79 драм. Цена платины сократилась на 9.57 драмa и составила 14270.35 драм.