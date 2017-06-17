Предстоящие на 21 октября мероприятия
18:27, Октябрь 20, 2017
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- 21:07 Предстоящие на 21 октября мероприятия
- 20:51 Министры обороны Франции и США обсудят политическое урегулирование в Сирии
- 20:35 Рядом с Каиром в перестрелке с террористами погибли трое полицейских
- 20:20 ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кабуле
- 20:00 МИД Северной Кореи заявил, что КНДР практически достигла равновесия с США в ядерном потенциале
- 19:54 Президент Армении принял министра иностранных дел Польши
- 19:46 В Польше при нападении мужчины с ножом в торговом центре погиб человек
- 19:38 Тяжелоатлет Каруш Гукасян стал чемпионом Европы до 23 лет
- 19:25 Министра иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Польши
- 18:53 Президент Армении встретился с участниками конференции «Роль конституционных судов в преодолении конституционных конфликтов»
- 18:48 Россия запретила показ азербайджанского антиармянского фильма
- 18:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-17
- 18:35 Азиатские индексы снизились - 20-10-17
- 18:30 Президент Республики Арцах присутствовал на церемонии создания Группы дружбы с Арцахом в Валлонском парламенте
- 18:27 Предстоящие на 21 октября мероприятия
- 18:08 Заседание Совета Россия - НАТО состоится 26 октября
- 18:05 Мадрид в субботу применит статью Конституции, лишающую Каталонию автономии
- 18:02 Макрон: ЕС не хочет разрыва с Турцией, но сейчас с Анкарой нужно вести жесткий диалог
- 17:56 Модницам предложили носить джинсы-стринги
- 17:38 В Женеве показали светящийся «улей туманности»
- 17:34 Состоялась встреча-обсуждение по вопросам расширения торгово-экономических связей между Ереваном и Санкт-Петербургом
- 17:30 Chanel увековечила сумку в драгоценностях на Кире Найтли
- 17:25 Туск отметил скептицизм членов ЕС к перспективам вступления Турции в союз
- 17:00 Армении и Польше удалось создать стабильную основу для всеобъемлющего развития двусторонних отношений: Эдвард Налбандян
- 16:57 Вместо супруги Джигарханяна его театр временно возглавит Елена Гильванова
- 16:45 После встречи президентов Армении и Азербайджана официальный Баку продолжает нарушать режим прекращения огня: Эдвард Налбандян
- 16:39 Глава МИД Польши видит большой потенциал для развития армяно-польского сотрудничества на высоком уровне
- 16:11 Турция призывает страны "Исламской восьмерки" перейти на расчеты в нацвалютах
- 16:02 В Ереване открылся французский онкологический центр
- 16:00 Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
- 15:49 Росатом получил первую лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции
- 15:41 Сотрудничество ЕС с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и станет важным вкладом в установление прочного мира на Южном Кавказе: глава МИД Арцаха
- 15:39 Наводнение в Таиланде: кадры спасения тонущего слоненка
- 15:36 Железный человек: у кого в мире самые крепкие зубы
- 15:32 Ашот Манукян не видит предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Армении в ближайшем будущем
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20:32, 13.10.2017
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12:47, 14.10.2017
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20:13, 13.10.2017
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