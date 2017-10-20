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Заседание Совета Россия - НАТО состоится 26 октября


Заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов пройдет 26 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Североатлантического альянса.

"Встреча Совета Россия - НАТО на уровне послов запланирована на 26 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - подчеркнул представитель пресс-службы.



 



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