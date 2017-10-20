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Модницам предложили носить джинсы-стринги


Японский бренд одежды Thibaut представил на Amazon Fashion Week в Токио джинсы, состоящие из пояса и лоскутов из денима. Как передает Арменпресс, об этом сообщает New York Post.

На модели также были бежевое боди и серые кроссовки. По информации издания, в сети такую одежду назвали «джинсами-стрингами». Фотографию с показа бренд опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Японский бренд Thibaut был основан в Токио в 2015 году.

 

 



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