Chanel увековечила сумку в драгоценностях на Кире Найтли

Дом Chanel представил новую коллекцию украшений Gallery. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

Ювелиры обыграли классические мотивы модного дома Chanel и создали 12 украшений — кольца, серьги, браслеты, подвески и сотуары. Их форма навеяна звеньями ремешка-цепочки популярной модели сумки 2.55 и восьмиугольной формой Вандомской площади в Париже, на которой расположены бутики известных ювелирных марок.

Новые модели в линии Gallery Collection будут выпускаться каждые два года. Лицом коллекции стала актриса Кира Найтли.