Состоялась встреча-обсуждение по вопросам расширения торгово-экономических связей между Ереваном и Санкт-Петербургом

В рамках сотрудничества между Ереваном и Санкт-Петербургом и в контексте расширения торгово-экономических связей и реализации новых совместных инвестиционных программ, состоялась встреча обсуждение.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, во встрече приняли участие директор торгового дома «Лэнд» Анна Шлянина, и/о исполнительного директора торгово-промышленной палаты города Ереван Артак Микаелян, начальник управления развития и инвестиционных программ аппарата мэрии Еревана Тигран Саргсян, а также представители ряда компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с Санкт-Петербургом.

«Мэрия Еревана придает важность расширению и развитию инвестиционных проектов в различных сферах городского хозяйства, а также торгово-экономических связей между двумя городами»,-отметил Тигран Саргсян.

Анна Шлянина в свою очередь подчеркнула важность развития сотрудничества и реализации совместных программ, а также выразила благодарность мэрии Еревана за содействие и готовность в развитии торгово-экономических связей.

Согласно договоренности, достигнутой в рамках обсуждения, в скором времени планируется проведение двусторонних встреч и программных дискуссий.

В завершении встречи участники заверили, что встречи в данном формате эффективны и способствуют развитию торгово-экономических связей между двумя городами.