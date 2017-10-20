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Туск отметил скептицизм членов ЕС к перспективам вступления Турции в союз


Лидеры стран Евросоюза скептично настроены к перспективам вступления Турции в объединение, заявил председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Скептицизм в том, что касается процесса вступления Турции, был вчера очень явным", — сказал Туск журналистам.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.



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