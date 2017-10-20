Вместо супруги Джигарханяна его театр временно возглавит Елена Гильванова
Временно исполняющим обязанности генерального директора Театра под руководством Армена Джигарханяна стала заместитель гендиректора Елена Гильванова, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы в пятницу.
"Временно исполнять обязанности будет заместитель генерального директора театра – Гильванова Елена Вячеславовна" — сказали в департаменте.
В четверг супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию.
- 18:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-17
- 18:35 Азиатские индексы снизились - 20-10-17
- 18:30 Президент Республики Арцах присутствовал на церемонии создания Группы дружбы с Арцахом в Валлонском парламенте
- 18:08 Заседание Совета Россия - НАТО состоится 26 октября
- 18:05 Мадрид в субботу применит статью Конституции, лишающую Каталонию автономии
- 18:02 Макрон: ЕС не хочет разрыва с Турцией, но сейчас с Анкарой нужно вести жесткий диалог
- 17:56 Модницам предложили носить джинсы-стринги
- 17:38 В Женеве показали светящийся «улей туманности»
- 17:34 Состоялась встреча-обсуждение по вопросам расширения торгово-экономических связей между Ереваном и Санкт-Петербургом
- 17:30 Chanel увековечила сумку в драгоценностях на Кире Найтли
- 17:25 Туск отметил скептицизм членов ЕС к перспективам вступления Турции в союз
- 17:00 Армении и Польше удалось создать стабильную основу для всеобъемлющего развития двусторонних отношений: Эдвард Налбандян
- 16:57 Вместо супруги Джигарханяна его театр временно возглавит Елена Гильванова
- 16:45 После встречи президентов Армении и Азербайджана официальный Баку продолжает нарушать режим прекращения огня: Эдвард Налбандян
- 16:39 Глава МИД Польши видит большой потенциал для развития армяно-польского сотрудничества на высоком уровне
- 16:11 Турция призывает страны "Исламской восьмерки" перейти на расчеты в нацвалютах
- 16:02 В Ереване открылся французский онкологический центр
- 16:00 Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
- 15:49 Росатом получил первую лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции
- 15:41 Сотрудничество ЕС с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и станет важным вкладом в установление прочного мира на Южном Кавказе: глава МИД Арцаха
- 15:39 Наводнение в Таиланде: кадры спасения тонущего слоненка
- 15:36 Железный человек: у кого в мире самые крепкие зубы
- 15:32 Ашот Манукян не видит предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Армении в ближайшем будущем
- 15:27 Экономическая активность в Армении выросла на 5.1%
- 14:58 Kомпания Ookla присудила компании Ucom награду за “Самую быструю мобильную сеть в Армении 2017”
- 14:56 Президенту Армении Сержу Саргсяну верительные грамоты вручил новоназначенный посол Королевства Дании в РА Рубен Медсен
- 14:40 Вардан Арутюнян принял делегацию Международного валютного фонда
- 14:39 Власти Испании и социалисты договорились о досрочных выборах в Каталонии
- 14:36 Обсуждены механизмы и мероприятия по реализации программы действий «Зеленый город» Еревана
- 14:27 Коалиция СДС официально объявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ
- 14:18 Соглашение, которое будет подписано с ЕС, не противоречит обязательствам Армении в рамках ЕАЭС: российский политолог
- 14:17 Собчак заявила об отсутствии у нее политической программы
- 14:11 В условиях отсутствия доверия между сторонами урегулирование карабахского конфликта может усложниться: российский политолог
- 14:03 В Британской библиотеке "поселились" Гарри Поттер и мандрагоры
- 13:56 В подлежащем подписанию соглашении Армения-ЕС нет речи о закрытии ААЭС: Ашот Манукян
20:32, 13.10.2017
Просмотрели 1524 раз Совет Европейского союза опубликовал текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Арменией
18:12, 13.10.2017
Просмотрели 1519 раз Ереванский бестселлер 4/81: в рейтинговой таблице “Судьба одной собаки на старой армянской дороге” и “До смерти надо жить”
12:47, 14.10.2017
Просмотрели 1435 раз Испания отказывается выдать Турции писателя, признавшего Геноцид армян
14:56, 14.10.2017
Просмотрели 1407 раз Прибывшие на праздник «Эребуни – Ереван – 2799» иностранные делегации почтили память жертв Геноцида армян
20:13, 13.10.2017
Просмотрели 1295 раз Мэр Еревана встретился с делегацией, возглавляемой главой Администрации города Ростов-на-Дону РФ