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Вместо супруги Джигарханяна его театр временно возглавит Елена Гильванова


Временно исполняющим обязанности генерального директора Театра под руководством Армена Джигарханяна стала заместитель гендиректора Елена Гильванова, как передает Арменпресс, об этом  сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы в пятницу.

"Временно исполнять обязанности будет заместитель генерального директора театра – Гильванова Елена Вячеславовна" — сказали в департаменте.

В четверг супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию.

 

 



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