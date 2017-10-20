Армении и Польше удалось создать стабильную основу для всеобъемлющего развития двусторонних отношений: Эдвард Налбандян

Армянская община Польши является надежным мостом между двумя дружественными странами. Как сообщает Арменпресс, об этом 20 октября заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковским.

Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления армяно-польских дипломатических связей и 650 лет образования армянской общины в Польше.

«За прошедшие века армяне в Польше были достойными гражданами, как талантливые государственные, военные деятели, ученые и искусствоведы. В течение лет были организованы многочисленные мероприятия - выставки, конференции, посвященные армянам Польши. Армяне сыграли определенную роль в польской истории. В Сенате открылась выставка «Армяне в Польше». Все это символизирует армяно-польскую многовековую дружбу», - сказал глава МИД, добавив, что в 2005 году Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о признании Геноцида армян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений двум странам удалось посредством двусторонних визитов на высоком уровне, эффективного политического диалога и создания широкой правовой базы создать стабильные основания для всестороннего развития армяно-польских связей на двустороннем и многостороннем уровнях.