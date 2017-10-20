Глава МИД Польши видит большой потенциал для развития армяно-польского сотрудничества на высоком уровне

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский надеется, что сотрудничество между Арменией и Польшей будет продолжать развиваться на самом высоком уровне в разных сферах, сообщает Арменпресс.

«Это мой первый визит в Ереван в качестве министра. Я рад, что президенты двух стран имели возможность встретиться и провести обсуждения на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце. Действительно существует потенциал для развития сотрудничества, особенно в экономической сфере. В следующей части наших обсуждений я представлю, какие польские компании заинтересованы в сотрудничестве с армянскими компаниями», - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

Глава МИД Польши отметил, что обсуждения не ограничиваются только двусторонними отношениями.

«Я здесь, как представитель государства-члена НАТО. Мы обсудили вопросы безопасности, а также вопросы, связанные с предстоящим саммитом Восточного партнерства, который мы собираемся провести уже в следующем месяце. По нашему предложению, саммит будет проведен в Брюсселе, чтобы иметь возможность сосредоточить внимание на всех европейских странах. Мы обсудили с министром вопрос об улучшении программ Восточного партнерства, которые вытекают из интересов двух стран», - сказал Витольд Ващиковский.

Он заявил, что ведется подготовка к предстоящему саммиту НАТО, который, скорее всего, состоится в мае 2018 года.