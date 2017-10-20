В Ереване открылся французский онкологический центр

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на церемонии открытия «Французского онкологического центра в Ереване».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, честь торжественного открытия нового медицинского центра была предоставлена мэру Еревана Тарону Маргаряну и известному французскому онкологу, доктору, руководителю медицинского отдела центра Норберту Аветяну.

В центре, открытом в столице по инициативе фонда «Норман» и Норберта Аветяна, будет проводиться лечение онкологических больных, в соответствии с европейскими стандартами, применяя также методы известного врача Норберта Аветяна.

Подчеркнув особую важность открытия данного центра в столице, участники мероприятия отметили, что отныне людям с этим тяжелым заболеванием не нужно будет выезжать за границу для лечения. Было также отмечено, что, принимавший во Франции прибывших из Армении многочисленных армян врач впредь будет заниматься своей профессиональной деятельностью на родине.

В сопровождении ответственных лиц, мэр Тарон Маргарян обошел здание центра, ознакомился с условиями и возможностями. Было отмечено, что центр обеспечен всем необходимым современным оборудованием для предоставления высококачественных медицинских услуг.

Стоит отметить, что центр в дальнейшем будет оказывать поддержку больным раком людей и их семьям, помогая собирать финансовые средства на лечение.